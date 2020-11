PAGELLE ATALANTA

Sportiello 6,5 Prende 5 gol, ma ne evita almeno altri 3. Il migliore dei suoi per distacco

Toloi 5 Annaspa, non è in condizioni ottimali e si vede

Palomino 4,5, Si perde quasi subito. In ritardo su Jota in avvio, disorientato dalla velocità dei Reds

Djimsiti 5 Dalla sua parte è un’autostrada, in affanno totale

Hateboer 4, Un disastro. Impreciso sull’1-0, sul 2-0 Jota lo dribbla facile, Salah lo scherza sul terzo gol

Pasalic 5 In balia dei centrocampisti avversari, troppo leggero

Freuler 4,5 Non ha spazi, non si vede mai, serataccia

Mojica 5 In affanno in fase difensiva, troppo impreciso e non supporta adeguatamente gli attaccanti

Gomez 5 Non riesce mai ad innescarsi, qualche spunto marginale

Muriel 5,5 Bel guizzo parato da Alisson in controtempo, almeno ci prova, con due tiri nel primo tempo

Zapata 6 L’ultimo ad arrendersi, due traverse (una viziata da un fuorigioco che non c’era), nella ripresa è l’unico a impensierire Alisson.

Gasperini 5 Il maestro surclassa l’allievo, l’Atalanta ha le attenuanti delle assenze ma è una serata da incubo che ricorda l’avvio disastroso in Champions della scorsa stagione.(35’ st Depaoli ng), (18’ st Malinovskyi 5,5), (35’ st Ruggeri ng), (35’ st Lammers ng), (8’ st Pessina 5)

PAGELLE LIVERPOOL



Alisson 7 Attento su Muriel nel primo tempo, nella ripresa ingaggia un duello personale con Zapata e lo vince

Alexander-Arnold 7,5 Parte forte con l’assist perfetto per il gol di Jota, prestazione maiuscola, difende con forza e imposta con lucidità

Gomez 6 Attento e preciso, nel finale molla un po’ la concentrazione e concede a Zapata qualche metro di troppo

Williams 7 19 anni e non sentirli. Deve sostituire un colosso come van Dijk, lo fa con personalità

Robertson 6,5 Sfrutta tutta la corsia, viaggia veloce con le gambe e con la testa

Henderson 7: L’anima di questo Liverpool, lotta e permette ai tre davanti di divertirsi

Jones 7 Partitone, a 19 anni come Williams è partito col botto

Wijnaldum 7 Sempre nel vivo, costruisce, strappa e suggerisce

Salah 7,5 Chiude la partita a inizio ripresa con scatto e dribbling fulminanti per il tris dei Reds

Jota 8,5 Tre gol e si porta a casa il pallone. Cucchiaio da maestro per l’1-0, raddoppia con uno stop e tiro di qualità, tris scartando Sportiello. Seratona

Mané 7 Una parata incredibile di Sportiello gli nega il gol nel primo tempo, si vendica nella ripresa con il 4-0, cucchiaio di classe

(37’ st Williams ng), (20’ st Milner 6,5), (20’ st Keita 6,5), (37’ st Tsimikas ng), (20’ st Firmino ng)

Klopp 7,5 Si conferma maestro assoluto, schianta l’Atalanta nei fondamentali in cui solitamente eccelle, la annienta con due 2001 titolari, e senza van Dijk







Ultimo aggiornamento: 23:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA