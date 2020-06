La Lazio fa la prima mezzora a mille all’ora, poi via via si spegne e perde. Milinkovic luci e ombre. Immobile appannato.

STRAKOSHA 5

Il gol vittoria dell’Atalanta è tutta colpa di una sua indecisione. Non può nulla, invece, sulla capocciata di Gosens e sul bolide di Malinovskyi.

PATRIC 5,5

Un soldatino. Corre e lotta. Inzaghi di solito lo usa per far girare palla. Stavolta deve sostituire Luiz Felipe. Difficile contenere le corse dirompenti di Gosens e così è costretto spesso a spazzare palla.

ACERBI 6,5

E’ l’uomo in più della Lazio. Serafico in ogni occasione. Zapata e Gomes sbattono sul muro che Francesco alza. Guida tutto il reparto, miracoloso nel finale su Muriel.

RADU 6

Uomo d’esperienza e leader. Su quel lato deve coprire spesso i buchi lasciati da Jony.

LAZZARI 6

Bravo a scappare sulla destra bruciando la difesa atalantina, fortunato sul cross: De Roon ci mette un piede di troppo e si fa autogol. Ingenuo sulla marcatura di Gosens che lo brucia di testa.

MILINKOVIC 6

Senza Leiva, Inzaghi gli chiede una gara più di sacrificio. Copre molto a centrocampo. Ma gli basta una palla dal limite per essere devastante. Sul suo lato si sposta Toloi che usa spesso le maniere dure. Sbaglia una veronica e rischia il pasticcio. Si spegne con tutta la Lazio.

CATALDI 5,5

Tiene bene la regia e si sacrifica spesso in copertura. Sfortunato quando respinge un cross di Gomez: ci rimette un ginocchio ed è costretto ad uscire.

LUIS ALBERTO 6

Mette ordine in mezzo al campo. E’ capace di dilatare o restringere il tempo a modo suo. Detta i tempi di gioco. Serve lui la palla per il gol straordinario di Milinkovic. Non è certo una serata di grazia per il Mago, ma nessuna paura è solo la prima post Covid.

JONY 5

E’ anarchico. Interpreta il ruolo un po’ a modo suo e costringe Inzaghi e i compagni a richiamarlo spesso. E’ soprattutto Luis Alberto a coprirlo. Ma spesso tocca anche a Correa e questo toglie pericolosità in avanti .

CORREA 5

Grimaldello per far saltare il dispositivo dell’Atalanta. Galleggia sempre sul filo del fuorigioco.

Poi accende il turbo e la difesa bergamasca è costretta a rincorrerlo.

Su palla lanciata è imprendibile. Sforna anche l’assist per la fuga-gol di Lazzari. E’ costretto ad arrendersi dopo un’ora di gioco.

IMMOBILE 5

Look alla Cristiano Ronaldo. Si mangia il gol in almeno due occasioni. Non si arrende mai. Bravo a sfruttare le verticalizzazioni ma la mira non è mai quella giusta. Certe gare si vincono con i suoi gol.

CAICEDO 6

Inzaghi lo manda dentro al posto di un Correa affaticato. Si sbatte in avanti, fa la boa ma di palle buone per lui nemmeno l’ombra.

PAROLO 6

Entra al posto dell’infortunato Cataldi. Gestisce come può ma la Lazio è stanca.

LUKAKU 5,5

ANDRÉ ANDERSON 5,5

BASTOS 6

INZAGHI 6

Fa scoprire l’Atalanta e la colpisce con le ripartenze fulminee. Partita preparata benissimo, lo tradiscono gli infortuni e la stanchezza

ORSATO 6,5

Gestisce bene la partita. Soprattutto quando la stanchezza appanna le idee e i contrsti diventano più duri.

