Padova, muore il giovane difensore Ntube in un incidente stradale

La drammatica notizia è stata pubblicata sulle pagine ufficiali del Padova. Nella notte è morto in un incidente stradale il 17enne Manuel Lorenzo Ntube. Il giovane difensore ha perso la vita in un incidente stradale: «Il Calcio Padova è in lutto per la tragica scomparsa di Manuel Lorenzo Ntube, giovane difensore del nostro settore giovanile, nella formazione Under 17, la cui vita è stata spezzata ieri sera in un tragico incidente stradale. L’intera società Biancoscudata con i propri tifosi partecipa commossa al dolore e si stringe attorno ai familiari ed agli amici di Manuel».

