Un colpo che denota come la programmazione proceda a passo svelto ed in maniera incisiva: la SSD Ottavia è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo col calciatore Alessandro Marchetti. Il centrocampista classe 1997 è reduce dal campionato di Promozione girone D, in cui ha trionfato con la maglia del Gaeta. Nel suo curriculum anche Latina Scalo Sermoneta, Città di Ciampino e Aprilia. Un ulteriore rinforzo per il nuovo mister Luigi Miccio

