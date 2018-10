Ottavia, Palmucci predica calma: «Partite semplici non ce ne sono in campionato»

Due vittorie di fila per l'Ottavia che si pone l'obiettivo di ottenere i tre punti anche contro il Civitavecchia che arriverà al "Di Marco" con un solo punto in classifica e arriva all'ultimo posto nel girone A. Una partita che sulla carta appare scontata ma non lo è per niente e proprio per questo motivo che il tecnico dell'Ottavia Fabio Palmucci, esperto per questa categoria e non solo, non sottovaluta l'avversario e predica calma: «Le partite in un campionato Elite sono tutte complicate. Poi ci possono essere formazioni più o meno forti di noi, ma rimane il fatto che partite semplici non ce ne sono. Noi siamo sicuramente in un buon periodo, veniamo da due successi consecutivi e vogliamo ottenere un'altra vittoria. Io sono sempre dell'idea che bisogni guardare in alto e non in basso durante un campionato».

