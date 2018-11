© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il momento dell’Ottavia è abbastanza delicato. Nelle ultime sette partite appena tre punti (frutto di altrettanti pareggi e quattro sconfitte) e così la neopromossa squadra di mister Pino Porcelli è scivolata al penultimo posto con Pro Roma e Virtus Nettuno. «Non mi aspettavo di essere in questa posizione prima dell’inizio della stagione – dice il centrocampista classe 1995 Marco Marino che l’anno scorso era a Civitavecchia – Ma rimango convinto che questa rosa vale di più e che può entrare ancora in una delle prime cinque posizioni di classifica. Dobbiamo riuscire a migliorare come squadra e a trovare i giusti meccanismi che finora sono un po’ mancati».Il calendario non aiuta molto il team capitolino visto che domenica a via delle Canossiane arriva il Sora capolista e ancora imbattuto. «I numeri confermano che si tratta di una squadra molto forte, ma probabilmente per noi questo può essere uno stimolo doppio. Tra l’altro abbiamo bisogno di punti e un avversario vale l’altro. Dobbiamo giocare senza alcuna paura e senza fare barricate perché altrimenti il risultato sarebbe già scritto. Il Sora è favorito, ma questo campionato ha già dimostrato che ogni risultato è possibile…».L’ex giocatore del Civitavecchia non è pentito della scelta personale fatta in estate. «Assolutamente no, sto bene in questo gruppo composto da ragazzi per bene e in questa società che ci è stata sempre vicina anche nell’ultimo periodo molto difficile. Speriamo di scuoterci perché la squadra non vale questa classifica» conclude Marino.