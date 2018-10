© RIPRODUZIONE RISERVATA

Segnare quattro gol per un attaccante è un evento da celebrare. Ma non sempre è sinonimo di festa: Nicolò Rocchi, attaccante classe 1991 in forza all’Ottavia, ha vissuto una domenica particolarissima: il suo incredibile poker personale non è servito a conquistare nemmeno un pareggio nella sfida interna che la sua Ottavia ha giocato e perso con l’Arce per 5-4.«Una situazione di questo tipo non mi era mai capitata prima – riflette l’ex punta del Trastevere e del Ladispoli – Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, chiudendo in vantaggio 3-1 e incanalando la partita sui binari a noi più congeniali. Invece nel secondo tempo non siamo praticamente tornati in campo, commettendo una serie incredibile di errori. Eppure, una volta andati sotto nel giro di pochi minuti, siamo anche riusciti a pareggiarla a cinque minuti dal termine. Ma evidentemente la partita era scritta e nel finale abbiamo subito la rete decisiva in maniera abbastanza rocambolesca». Un k.o. che potrebbe lasciare il segno sul morale dell’Ottavia. «Non credo, anche se avremmo voluto tornare alla vittoria e invece per il quarto turno consecutivo non siamo riusciti a conquistare i tre punti. Ma questo è un gruppo che, per valori, merita di stare in una posizione di classifica medio-alta».La classifica del girone B è cortissima, basti pensare che tra la seconda forza e l’ultima della classe ci sono appena sei punti dopo otto giornate di campionato. «E’ la prima volta che gioco in questo raggruppamento e in ogni partita bisogna fare una battaglia. Ora, comunque, cercheremo di ricaricare le pile e preparare al meglio la sfida di domenica sul campo dell’Ausonia». Il bomber, salito a quota sei centri, parla del suo inserimento nel club capitolino. «La società viene da un doppio salto di categoria, ma è molto organizzata per l’Eccellenza anche se in questa categoria bisogna curare anche i piccoli dettagli che alla fine possono fare la differenza».