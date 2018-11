© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'Ottavia compie l'impresa. Sotto una pioggia battente, la squadra di Pino Poercelli si conferma ammazzagrandi e infliegge la prima sconfitta stagionale al Sora, capolista del girone B dell'Eccellenza. La squadra biancazzurra è andata in vantaggio con Rocchi, quando i romani erano addidirruta in inferiorità numerica ed erano passati 31 minuti dal fischio d'inizio. Dopo soli cinque minuti, il raddoppio, con Battaiotto, che ha indirizzato la gara verso la vittoria dell'Otavia.Nella ripresa, il Sora ha provato a rimetter esui binari dela partià il match, ma c'è riuscito solo parzialmente, con la rete di Cardazzi, realizzata dopo sette minuti dalla ripresa del gioco. La compattezza difensiva dell'Ottavia e la scarsa vena dell'attacco bianconero, hanno però lasciato invariato il risultato che proietta i romani fuori dalla zona retrocessione (ma li lascia dentro la zona playout), mentre per il Sora, visto il contemporaneo stop (per maltempo) del Pomezia, resta saldamente al comando, con 4 punti di vantaggio sulla Pro Calcio Tor Sapienza, ora seconda dopo il pari nel derby (0-0) con la Boreal Donorione.