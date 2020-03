Ottavia, Federici: “La stagione non si concluderà”

Un campionato Regionale conquistato con pieno merito nella passata stagione ed una nuova avventura che stava dando comunque delle buone sensazioni in via delle Canossiane, quella messa in pratica da Mirko Federici l'Ottavia: “La situazione che stiamo vivendo non è facile e forse inizialmente abbiamo sottovalutato l'aggressività di quest'epidemia. Credo che molte persone quando si tornerà alla normalità inizieranno ad apprezzare anche le cose più semplici che ora ci sono negate e questo sicuramente cambierà anche molti atteggiamenti all'interno del mondo del calcio. L'Ottavia è stata molto decisa nel fermare subito gli allenamenti dalla scuola calci alla prima squadre e quindi noi siamo in pausa dal 5 marzo. Peccato. Perché nonostante qualche sconfitta di troppo eravamo in un buon momento ed eravamo convinti di finire in crescendo il campionato. Sono in contatto con i ragazzi e ho dato loro un programma di allenamenti che però devono assolutamente eseguire nel rispetto di tutte le limitazioni ad oggi in essere, perché la salute viene prima di tutto. Sinceramente non penso che riusciremo a concludere la stagione, ma in questo momento penso che sia l'ultimo dei problemi”.

