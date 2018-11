Ottavia, Braconi: «Un clima inaccettabile»

L'Ottavia, dopo il pareggio a reti bianche conseguito sul campo del Lavinio Campoverde nell'ultimo turno di campionato, scende in campo per dare una risposta concreta alla sosta imposta dal Comitato Regionale Lazio in solidarietà al mondo arbitrale, ovvero partecipare con i gruppi classe 2010 e 2011 ad un torneo al Salaria Sport Village in cui i bambini verranno "vestiti da arbitro". Il numero uno dell'Ottavia Andrea Braconi commenta questa bella idea: «A questa età i ragazzi sono più malleabili e quindi ben vengano iniziative come questa che consentono di far capire, sin dal principio, che l'arbitro non è un essere estraneo al calcio, anzi ne è parte integrante. La prova più tangibile è quello che è accaduto in questa settimana: senza arbitri non si gioca». Il presidente poi prosegue la sua analisi: «Questo clima non è più tollerabile. Io trovo inaccettabile che un ragazzo di 16 anni venga insultato per ottanta minuti durante una partita. E' un malcostume inconcepibile».

Ultimo aggiornamento: 16 Novembre, 17:59

