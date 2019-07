© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si lavora soprattutto sui giovani in questo periodo del calciomercato dei dilettanti, in attesa di dare il via alla preparazione e individuare eventuali "correzioni" della propria rosa. Giovane è, classe '99, che il Montespaccato sta tesserando in questi giorni: il calciatore arriva dal Monterosi. E' del 2000, invece,, anche lui ex serie D ma con la maglia del Trastevere, che da un amaranto passa ad un altro, quello della Tivoli 1919. Classe '99 è invece, che dopo la stagione trascorsa a Villalba, ha scelto di restare a Roma (dove vive) per vestire la maglia dell'Ottavia. Sul centrocampista c'era anche il Morolo, deluso dalla scelta del calciatore. Sempre da Villalba, l'Ottavia ha preso, che è classe duemila. Nel club di Roma Nord, in arrivo anche(classe '97) che era tesserato per la Tivoli 1919. In porta, come annunciato nei giorni scorsi, ci sarà