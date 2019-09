© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra le novità dell'Ottavia, squadra di Eccellenza del girone A edizione 2019-2020 c’è l’incarico di direttore generale, dato dal consiglio direttivo della società presieduto da presidente Andrea Braconi a Emanuele De Lieto. Trentanove anni, con esperienze maturate come giocatore per venti anni tra Atletico Vescovio, Tor di Quinto, Forte Aurelio al termine dalla carriera calcistica è passato dietro la scrivania prima come direttore sportivo (Titolo conseguito lo scorso anno a Coverciano) e ora è stato nominato direttore generale della società biancoblu.Lui che nella vita è un ingegnere e professore universitario ha accettato la scommessa. Anche perché gli è stato affidato il compito di costruire una formazione in grado di puntare alla salvezza .«Da quest’anno la società – dice – ha cambiato le sue strategie: si punta sulla valorizzazione dei nostri giovani. L’obbiettivo resta quello di mantenere la categoria, anche se dobbiamo fare i conti con delle autentiche corazzate. Anche se ho a disposizione un budget limitato, ho deciso di affrontare questa sfida».L’esordio in campionato non è stato positivo. L’Ottavia che è allenata da Luigi Miccio è stata sconfitta dalla Boreale per 2-1. «Giocare in nove dal trentesimo del primo è stata dura – dice ancora De Lieto -: l’inferiorità numerica è stata determinate, ma non abbiamo giocato male». Domenica prima trasferta. Si va a Vignanello per affrontare la Polisportiva Monti Cimini: «Puntiamo a portare a casa i primo punti – ha detto ancora – anche se affrontiamo un avversario di calibro che sicuramente davanti al suo pubblico non regala nulla. Uno stimolo in più per far bene».