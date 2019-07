De Rossi, Osvaldo: «Spero che a Daniele non rendano la vita impossibile come a me»

Osvaldo, ex centravanti giallorosso e oggi cantautore, è ancora legatissimo a De Rossi. L'argentino conosce bene come si vive al Boca e quindi avverte l'amico. «Spero che Daniele si diverta e che non gli rendano la vita impossibile come hanno fatto a me», spiega Pablo Daniel Osvaldo, commentando il trasferimento dell' ex compagno alla Roma. «Sono molto contento che De Rossi abbia realizzato il suo sogno -aggiunge l'ex attaccante del Boca a Espn. « Non penso che un campione del mondo come lui avrà problemi di adattamento».





