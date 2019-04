© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ stato indubbiamente il risultato più rumoroso dell’ultimo turno del girone C di Promozione. L’Ostiantica ha strapazzato la capolista Vis Sezze con un rotondo 4-0 e ha notevolmente alzato le sue possibilità di salvarsi, pur rimanendo ancora nella “zona rossa”. Tra i protagonisti dell’incontro c’è stato indubbiamente Andrea Martini, centrocampista offensivo classe 1994 autore di una doppietta che l’ha portato alla notevole quota di 12 gol stagionali.«E’ stata una prestazione di squadra, voluta fortemente da tutto il gruppo. Siamo stati perfetti nell’interpretazione tattica della sfida e poi abbiamo corso per novanta minuti e oltre. Credevamo di poter fare l’impresa già nei primi giorni della settimana anche perché Sezze non aveva ancora perso nel girone di ritorno e noi in altri match con le “big” del campionato avevamo fatto ottime partite». I suoi due gol hanno aperto la sfida, poi i sigilli di Agolini e Violante hanno chiuso i conti. «Sono felice per la doppietta e soprattutto per la vittoria. Il mio secondo gol? I compagni mi hanno detto che è stata una splendida rete e in effetti è arrivata al termine di un’azione personale conclusa con un bel tiro di sinistro (il suo piede, ndr) sul palo più lontano».Ora l’Ostiantica ha la zona salvezza diretta (e il Palocco) a un solo punto di distanza. «Siamo fiduciosi di potercela fare – dice Martini – Credo che con altre tre vittorie nelle ultime quattro sfide dovremmo essere al sicuro, magari contando pure sull’eventuale “scarto di punti” contro l’ipotetica avversaria nei play out. Daremo il massimo a partire dal match infrasettimanale di mercoledì a Morena contro una squadra forte che però nell’ultimo periodo non sta brillando: se riusciamo a ripetere la prestazione vista col Sezze, possiamo fare un altro risultato importante».