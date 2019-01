Ostiantica in 9 uomini si arrende solo nel finale. Vis Sezze vittorioso

Beffa clamorosa per l’Ostiantica che dopo aver resistito in vantaggio per 85 minuti, in 9 uomini, incassa il ribaltone nel finale dal Vis Sezze nel giro di una manciata di minuti. Primo acuto della gara è degli ospiti con Piccaro che infila sul secondo palo per Dell’Aguzzo, il quale a tu per tu con il portiere, si vede deviare all’ultimo un tiro che sarebbe finito nello specchio della porta. Poco prima dell'intervallo capitan Nicolai lascia i propri compagni in 10 uomini per espulsione. Un secondo prima del ritorno negli spogliatoi Agolini sfiora il vantaggio con una punizione dal limite (quasi) perfetta. La ripresa si apre con il gol dei padroni di casa. Nonostante l'inferiorità numerica la solita giocata di Agolini permette alla formazione casalinga di passare in vantaggio. Ad una decina di minuti dalla fine l'arbitro espelle anche Arabia per rosso diretto. L'Ostiantica perde i pezzi e la Vis Sezze ne approfitta per siglare il pareggio. Al 39' Carlini, rientrando sul mancino, disegna una traiettoria imparabile sotto l'incrocio che riporta in partita gli ospiti. La Vis continua a spingere e prende sullo sfinimento la formazione di mister Cerrai. Un pallone vagante sul secondo palo permette a Sampaolo di stoppare, controllare e battere a rete l'incolpevole Bolletta. Un minuto più tardi lo stesso Sampaolo serve a Fiorini il pallone che mette al sicuro il risultato e, probabilmente, il passaggio del turno.

Ultimo aggiornamento: 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA