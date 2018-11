© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il turno infrasettimanale della dodicesima giornata di serie D, girone G, ha regalato molte sorprese.Al fianco della capolista Trastevere si è accomodato il Monterosi. La prima ha pareggiato in casa contro l’Albaloga (1-1) con i gol di Renzi e Pippi; la seconda ha vinto (1-0) contro il Lanusei di misura grazie al secondo gol consecutivo del neo acquisto Ador Gjuci.Tra i capitomboli imprevisti anche per numero di reti subite quello del Ladispoli, umiliata con sei reti dal Budoni.Sei reti anche dell’Ostia Mare all’Anzio (6-1 il finale) dove spicca una tripletta di De Julis. I biacoviola raggiungono con i tre punti il settimo posto.I tirrenici con quest’ultima sconfitta restano invece fanalino di coda del girone.Comincia a perdere terreno l'Avellino messo ko ad Aprilia per 2-1. Per la squadra di casa è stato il quarto successo interno che gli ha permessi di agganciare il quinto posto.Male anche il Latina che non è riuscita ad andare oltre il pari (1-1) in casa della Lupa Roma. Primo punto in terra isolana invece per l’ Atletico che esce da Castadias con uno 0-0.Seconda sconfitta di fila per il Calcio Flaminia Civita Castellana. Il Latte Dolce si è imposto per 1-0.Il Cassino è scivolato in casa contro la Torres 0-1, mentre tra Artena e Anagni è finita 1-1.Domenica si rigioca