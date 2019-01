Ostiamare- Trastevere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

All’Anco Marzio (calcio d'inizio ore 14.30) si gioca il derby romano tra Ostia Mare e Trastevere. Si affrontano due squadra che per giocano per obiettivi opposti: la formazione di casa per uscire dalla zona play-out, quella ospite rincorre il primo posto. L'Ostia Mare domenica scorsa ha ricaricato le batterie con il successo contro il Cassino, arrivato anche con la rete dell'attaccante Andrea De Julis, arrivato a dieci gol in stagione. «Affrontiamo un avversario sicuramente difficile - ha detto - Ma cosi come è accaduto per gli altri avversari non sarà semplice affrontarci nel nostro fortino dell’Anco Marzio. Il Trastevere non pensi, dunque, di venire qui a fare una passeggiata».Che sarà una "battaglia" neè è convinto anche il difensore dle Trastevere Scaglietta: «L'Ostia Mare è una squadra ostica, che cerca sempre di creare problemi sulla costruzione del gioco. Dovremo essere più concreti che belli da vedere. Per vincere saranno fondamentali cattiveria e determinazione. Non possiamo perdere altro terreno dalla prima in classifica. Anzi, dobbiamo recuperarlo».