Sabato nel campionato juniores si affronteranno Ostiamare e Trastevere, con la seconda che attualmente occupa il terzo posto a più quattro punti sull'Ostiamare. Proprio l'allenatore dei padroni di casa, Tortolano, ha presentato questa difficile sfida: "Il gruppo si sta allenando molto bene, siamo molto carichi. Abbiamo ancora qualche dubbio riguardo alla formazione, domani avremo qualche informazione in più riguardo al reparto offensivo grazie al nostro fisioterapista. Sarà un match difficile per entrambe, dato che il Trastevere, come l'anno scorso, è una delle favorite, noi comunque abbiamo le carte in regola per giocarcela fino alla fine".

