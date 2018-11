© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grande appuntamento sportivo domenica all'Anco Marzio. Alle 14,30 (ingresso 10 Euro), l’Ostia Mare di Alfonso Greco, reduce dal pari di Colleferro contro l'Anagnii, scenderà in campo contro l’Avellino. Un appuntamento storico per il calcio lidense poiché per la prima volta si confrontano queste due squadre. A suonare la carica Francesco Colantoni.«E’ una gara che stiamo preparando come tutte le altre. Anche se appiamo che affrontiamo una squadra dal grande blasone, in un match che stuzzica l’ambiente, che si prepara a viverla con spettacolo. Ma è una gara che vale tre punti come tutte le altre. In passato ho sfidato tante big, e tra queste anche l’Avellino, nel 2011 in Lega Pro con il Pomezia, e ho giocato al Partenio. E' un grande onore sfidare l’Avellino, con rispetto ma senza paura. Vogliamo dire la nostra e far felici i nostri tifosi».Francesco Colantoni, una lnga carriera e un altrettanto lungo futuro in campo? «Non so quanti anni giocherò ancora, ma sicuramente cercherò di vivere queste stagioni che restano con il solito entusiasmo, cercando di dare il mio contributo in ogni gara. A volte si riesce, a volte, no, ma quello dipende sempre da tanti fattori. Voglio continuare a dimostrare di essere un giocatore importante».L'Avellino doveva "uccidere" il girone, invece...«Ormai è chiaro: il girone G è un raggruppamento equilibrato, senza un padrone chiaro. Credo, dunque, che sarà così fino al fotofinish. Non so quale possa essere la favorita per il salto di categoria, maAvellino, Aprilia, Trastevere e Monterosi sono le squadre più attrezzate».