Ostiamare, arriva Scudieri

Novità importanti in casa Ostiamare: la società ha comunicato ufficialmente che Raffaele Scudieri è il nuovo allenatore della compagine biancoviola per la stagione 2019-2020. Dopo aver salutato, con affetto, Alfonso Greco, protagonista importante per tre anni sulla panchina lidense, il club di Via Amenduni riparte dall'ex tecnico dello SFF Atletico. La formazione, importante, alla Roma, nel settore giovanile giallorosso (da sottolineare anche le esperienze vissute a Castel di Sangro e Pisa, ndr) e poi la favola con il City, durata 6 anni, tra Fiumicino e Fregene, con il triplo salto dalla Prima Categoria alla Serie D (importante la prima annata, quella di esordio, con un brillante terzo posto). Importanti anche le prime parole da neotecnico biancoviola di Raffaele Scudieri: " Sono onorato di vivere questa nuova avventura professionale ad Ostia. Arrivo in una Società ricca di storia e tradizione, un ambiente che ha tanta voglia di primeggiare. Farò di tutto per far arrivare l'Ostiamare dove merita, più in alto possibile".

Ultimo aggiornamento: 19:06

