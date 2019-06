Ostiamare, arriva De Sousa

L'Ostiamare continua la sua campagna acquisti incentrata sul rafforzamento della rosa: infatti il club ha annunciato che in vista per la prossima stagione che arriva all'Anco Marzio l'attaccante classe '85 Claudio De Sousa, reduce dall'esperienza con la maglia dell'Aprilia. Esperienza, qualità e gol al servizio della squadra. Queste alcune delle qualità peculiari di Claudio de Sousa. Ecco le parole del calciatore, entusiasta per la sua nuova avventura: " Sono felice di questa scelta. Tutto è nato da una intuizione di Andrea Viola, un amico in comune con il capitano Adriano D'Astolfo, che conosco da tanto tempo e con il quale c'è un grande rapporto. In 3-4 giorni abbiamo trovato l'accordo con il Direttore Quadraccia, ed è partita questa avventura. Mi hanno parlato molto bene di Ostia, di questa piazza che ha fame di vittorie, e nella quale si lavora al meglio, grazie a staff preparati e ad una struttura importante. Sono pronto a fare bene, e sono felice di ritrovare Alan Mastropietro, con il quale ho giocato 2 anni fa. Non vedo l'ora di iniziare ".

