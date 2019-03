© RIPRODUZIONE RISERVATA

Domenica per l'Ostiamare di Alfonso Greco è in programma una sfida allo Stadio "Anco Marzio" contro il Città di Anagni che vale mezza permanenza in serie D.E’ una gara che tutte e due le squadre giocheranno in ottica salvezza, visto che sono 33 punti e stazionano al limite della zona retrocessione.I lidensi arrivano a questo match dopo lo 0 a 0 di Anzio, mentre gli ospiti si portano in dote la sconfitta interna contro l'Artena.La società biancoviola punta anche sull’appoggio dei propri sostenitori: l'ingresso sarà gratuito per tutti gli atleti biancoviola a partire da quelli dalla Scuola Calcio fino ai più grandi. Ingresso gratis anche per i genitori che accompagneranno i figli allo Stadio.« La squadra ha voglia di riprendersi i due punti lasciati ad Anzio – dice il diesse Stefano Quadraccia – e sta preparando molto bene questo match. E' una sfida delicata dove in palio ci sono punti pesanti per arrivare alla quota salvezza che non possiamo assolutamente perdere. Il pubblico può essere l’uomo in più per arrivare al successo e spero che siano in tanti a rispondere al nostro invito. Rientra anche Bertoldi e anche questo è molto importante per raggiungere l’obiettivo»