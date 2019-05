Ostia Mare - Città di Anagni, gara in programma domenica per i play-out del girone G di serie D, si giocherà a porte chiuse. Lo ha comunicato la Lega, ovvero il giudice sportivo che ha punito i biancoviola per le intemperanze dei tifosi (che hanno preso di mira gli assistenti e l'arbitro) nella gara di domenica scorsa, persa in casa con il Monterosi.







© RIPRODUZIONE RISERVATA