SOgnare per una notte è possibile. In casa dell'Ostia Mare si torna dalla Sardegna con un grande sorriso stampato sul volto. Per una notte almeno, la squadra biancoviola è in testa al girone G della serie D, grazie al successo per 1-0 sul campo del Latte Dolce d Sassari, grazie alle rete di Alan Mastropietro. Oggi, le altre gare del girone, con la Turris che ospita la Torres con l'obiettivo di vincere e tornare a guidare il girone, ma non più in compagnia del Latte Dolce, scivolato al terzo posto.

