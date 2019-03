Napoli, Ospina choc a lieto fine: torna a casa. Ancelotti: «David sta bene»

Tanta paura ma un lieto fine, con la foto di David Ospina che torna a casa e abbraccia i figli. Si è conclusa così la vicenda del portiere colombiano che ieri è crollato a terra in campo al San Paolo durante Napoli-Udinese, a palla lontana, dopo poco più di mezz'ora dalla botta presa sulla testa in uno scontro di gioco con Pussetto. Già in serata gli esami avevano dato rassicurazioni sulle condizioni del trentenne colombiano che dopo la tac, la risonanza magnetica e la visita neurolgica all'Ospedale San Paolo, dove è stato portato d'urgenza dopo lo svenimento in campo, era stato trasferito alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove è stato tenuto sotto osservazione per tutta la notte. Stamattina è stato sottoposto a nuovi test che hanno dato il via libera al ritorno a casa. «Voglio ringraziare innanzitutto Dio perché David sta bene. Ho vissuto momenti di grande angoscia e disperazione perché non ero in grado di fare molto per lui. David sta molto meglio, siamo già a casa, più tranquilli, aspettando che lo spavento passi totalmente. Vi ringrazio per le preghiere per lui e per tutti i bei messaggi che ci sono arrivati», ha scritto su Instagram Jessica Sterling, moglie del portiere, postando anche una foto del marito con un vistoso cerotto sulla fronte mentre abbraccia i figli. Il portiere resterà a riposo un paio di giorni e mercoledì si affaccerà a Castel Volturno anche se difficilmente si allenerà vista la sosta di campionato. «Ho fatto visita a David e sta bene. Lo aspettiamo presto a Castel Volturno». Ha twittato il tecnico del Napoli, Carlo Ancelotti.



Ospina non ha però potuto raggiungere i compagni della nazionale colombiana per il doppio test amichevole contro Giappone e Corea del Sud. Finita bene la vicenda del portiere, il Napoli si gode la vittoria sull'Udinese che oltre ai tre punti ha portato ottime notizie per David Younes e Dries Mertens. L'attaccante tedesco ha infatti segnato il suo primo gol in maglia azzurra, esultando su social network: «Il lavoro duro paga sempre», ha scritto, confermando l'impressione di Ancelotti che ieri lo aveva schierato titolare per premiarlo del lavoro serio e professionale che stava facendo a Castel Volturno. Younes è un giocatore ritrovato visto che non segnava dall'ottobre 2017, quando era all'Ajax, e potrebbe essere quindi un pezzo del futuro del Napoli, il cui presente è però Dries Mertens, tornato al gol per la prima volta nel 2019: «Ne è valsa la pena aspettare. Non c'è sensazione migliore!», ha scritto il belga sui social.

Ultimo aggiornamento: 19:48

