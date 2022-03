Verona-Napoli, Osimhen esulta con la macchina fotografica

Il nigeriano è stato protagonista assoluto del match non solo per i gol, ma anche per la curiosa esultanza in occasione del secondo centro. Dopo aver insaccato la palla, infatti, Osimhen ha ricevuto una macchina fotografica da Koulibaly - che a sua volta l'aveva chiesta "in prestito" a un fotografo a bordo campo - per scattare un'istantanea ai tifosi partenopei al Bentegodi. Un'esultanza singolare, che avevamo già visto in occasione di Napoli-Juventus, quando fu proprio Koulibaly a scattare una foto alla curva dello stadio Maradona.

Verona-Napoli 1-2, cronaca e tabellino

Problemi con la mascherina

Contrattempo per Osimhen all'inizio della ripresa di Verona-Napoli. L'attaccante azzurro, infatti, per un paio di minuti ha dovuto giocare senza la protezione al volto che ormai da diverse settimane lo protegge dopo l'intervento chirurgico avvenuto alle fine del 2021. Le telecamere hanno ripreso l'attaccante chiedere allo staff medico a gran voce di sistemare la mascherina che, evidentemente, aveva avuto qualche problema. Dopo qualche secondo di tensione, Osimhen ha indossato nuovamente la protezione riprendendo a giocare.