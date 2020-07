© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova puntata della telenovela. Mentre dalladanno per fatte le visite mediche dell'attaccante del Lille, iloltre a smentire i test del calciatore continua a trattare per definire l'affare. L'operazione, in realtà, era chiusa ma il cambio agente del classe '98 ha costretto il presidente De Laurentiis ad intavolare una nuova trattativa. L'offerta è stata alzata di molto senza tuttavia arrivare ad un'intesa. Per la firma il nuovo procuratore del calciatore, William, pretende infatti ben 6 milioni di euro a stagione, ovvero un ingaggio pari al 10% della spesa per il cartellino (60 milioni tra parte fissa e bonus, con Ounas valutato 25 milioni possibile contropartita in secondo momento). Il Lille continua a fare il tifo per il considerando che nessun club inglese , al momento, ha intenzione di costruire un'operazione da 80 milioni di euro per Osimhen. In caso di fumata nera, il club azzurro potrebbe sfruttare gli ottimi rapporti con Ramadani e tornare su tornare su Jovic, già obiettivo del Milan. ll noto procuratore cura anche gli interessi di, ad un passo dal rinnovo.