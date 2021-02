Napoli, Osimhen dimesso dall'ospedale. Ma non ricorda l'incidente

Buone notizia da Victor Osimhen: l'attaccante del Napoli è stato dimesso dall'ospedale di Bergamo e oggi farà ritorno a Napoli. Il nigeriano ha passato una notte tranquilla e stamattina ha fatto colazione in ospedale e si è alzato dal letto normalmente. Osimhen è svenuto ieri in campo dopo una rovinosa caduta nel finale di partita contro l'Atalanta, in cui ha sbattuto la testa sul terreno di gioco.

Il calciatore non ha un ricordo nitido del momento della caduta e di quello che è accaduto subito dopo, come spesso avviene in caso di svenimenti. Domani a Napoli sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti per verificare le condizioni dopo il trauma cranico. Salterà la partita di giovedì contro il Granada e potrebbe non esserci neanche il prossimo weekend contro il Benevento.

