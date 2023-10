Infortunio Osimhen, lesione al bicipite femorale destro: ecco quante partire rischia di saltare

Non arrivano buone notizie per quanto riguarda Victor Osimhen che si è infortunato venerdì nel corso dell’amichevole tra Nigeria e Arabia Saudita. L’attaccante del Napoli è rientrato prima dagli impegni con le nazionali e oggi è stato visitato da Raffaele Canonico, responsabile sanitario del club azzurro. Il numero 9 si è sottoposto ad ulteriori accertamenti che hanno evidenziato una lesione di medio basso grado del bicipite femorale della coscia destra.

Quante partite salta Osimhen?

Lo stop, dunque, non sarà breve.

Osimhen potrebbe stare fuori un mesetto e quindi tornare a disposizione direttamente dopo la sosta di novembre. Per il Napoli sarà ovviamente un’assenza pesante in un momento già complicato dopo il ko con la Fiorentina e le voci sull’esonero di Rudi Garcia. L’allenatore francese non potrà contare sul suo punto di riferimento offensivo e sta studiando già le soluzioni.

A Verona – nel match di sabato contro l’Hellas – sarà ballottaggio tra Giovanni Simeone, rimasto ad allenarsi a Castel Volturno durante la sosta, e Giacomo Raspadori che domani terminerà gli impegni con l’Italia dopo la trasferta di Wembley contro l’Inghilterra.