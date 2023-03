Osimhen, infortunio e stop: lesione distrattiva all'adduttore. Salta Milan e Lecce (ma è a rischio anche per la Champions)

Tegola per il Napoli e per Spalletti: Osimhen ha riportato una lesione distrattiva all'adduttore sinistro. Salta sicuramente il Milan e il Lecce, ma è a rischio anche per la Champions del 12 aprile e 18 aprile (ancora contro i rossoneri). Ecco il comunicato diramato oggi dal club: «Osimhen, dal rientro con la Nazionale, accusando un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva. Le sue condizioni verranno valutate la prossima settimana», si legge.

Osimhen, i tempi di recupero dell'infortunio

Osimhen salterà sicuramente il Milan e il Lecce e proverà a tornare col Milan il 12 aprile, ma al momento è da considerare a rischio al momento. Di certo farà di tutto per esserci. Non dovesse farcela, metterà nel mirino il ritorno coi rossoneri in Champions League.

La mascherina portafortuna smarrita

Il pensiero dei napoletani più scaramatici è andato immediatamente alla mascherina portafortuna che Osimhen ha perso proprio durante l'ultima sosta per le nazionali. Quell'autentico amuleto che l'attaccante ha indossato tutte le partite della stagione, smarrito all'improvviso di ritorno dalla partita disputata tra la sua Nigeria e la Guinea-Bissau.

Dal giorno dello scontro con l’interista Skriniar nel novembre 2021 (frattura scomposta a zigomo e orbita), Victor non ne ha più fatto a meno: «Non ne ho più bisogno da un po' - ha rivelato recentemente -, ma continuerò a indossarla perché mi porta fortuna e fa parte anche del mio look».