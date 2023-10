Osimhen, come sta dopo l'infortunio: gli esami con il Napoli e la preoccupazione del ct della Nigeria

Ansia in casa Napoli per le condizioni di Victor Osimhen. L'attaccante si è fermato durante l'amichevole giocata con la sua Nigeria contro l'Arabia Saudita di Roberto Mancini. Il numero 9 azzurro si è accasciato a terra dopo un contrasto di gioco al 59' ed è stato sostituito immediatamente da Moffi. Nelle prossime ore Osimhen si sottoporrà a agli esami strumentali che chiariranno l'entità dell'infortunio, con il Napoli che spera non si tratti di nulla di serio.

Intanto dal ritiro della Nigeria non arrivano parole incoraggianti: «Siamo in contatto con il Napoli, alla fine di ogni partita inviamo un rapporto per aggiornare i club essendo noi i responsabili della salute dei calciatori. Osimhen è fantastico, tutti abbiamo bisogno di lui», ha dichiarato il ct José Peseiro ai microfoni di OmaSportsTV, «ora faranno gli esami e poi decideremo se tornerà a Napoli o resterà qui in base all'entità dell'infortunio.

Ma in tre giorni farlo giocare di nuovo può essere pericoloso, forse salterà la prossima. Rischiarlo significherebbe poi rischiare di averlo fermo per un mese o due. Ovvio vorrei giocasse, ma dobbiamo rispettare i club che lo pagano. Questo vale per tutti».

La speranza dei tifosi partenopei è che si tratti solamente di una botta e di una sostituzione a scopo precauzionale, ma al momento la sua presenza per la trasferta di Verona è da considerarsi a rischio.