Napoli, paura per Osimhen: è svenuto dopo aver battuto la testa

Paura per Osimhen a Bergamo. L'attaccante del Napoli nel finale di partita è caduto rovinosamente a terra, battendo violentemente la testa e perdendo i sensi. Scene di panico fra i giocatori che hanno temuto il peggio. Il calciatore è uscito in barella e con l'ossigeno. Negli spogliatoi Osimhen ha ripreso conoscenza, ma è stato trasportato in ospedale per accertamenti.

Come sta Osimhen

Secondo le ultime informazioni degli addetti alla sicurezza dello stadio di Bergamo, il giocatore avrebbe ripreso conoscenza durante il viaggio verso l'ospedale Papa Giovanni XXIII. Osimhen era caduto durante un'azione di gioco, battendo la testa con forza al suolo e perdendo i sensi. Ci sono stati momenti di grande apprensione e spavento tra i giocatori e sulle panchine nel vedere l'attaccante del Napoli venir portato via in barella ancora privo di conoscenza.

