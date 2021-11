Osimhen in ospedale dopo lo scontro con Skriniar: ecco come sta

Napoli in ansia per Victor Osimhen, portato in ospedale al San Raffaele di Milano per accertamenti dopo lo scontro di testa con il difensore nerazzurro Milan Skriniar. Secondo le prime informazioni per l'attaccante degli azzurri si tratterebbe di trauma cranico.

Osimhen, infortunio durante Inter-Napoli

L'infortunio è avvenuto durante la sfida di San Siro contro l'Inter. Il centravanti nigeriano è andato a terra dopo uno scontro di testa con il difensore nerazzurro Milan Skriniar, venendo sostituito da Andrea Petagna ma uscendo sulle proprie gambe, tra gli applausi del pubblico. Il giocatore ora è stato portato all'ospedale San Raffaele di Milano per accertamenti.