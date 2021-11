Osimhen, frattura allo zigomo dopo lo scontro con Skriniar: sarà operato nei prossimi giorni

Napoli in ansia per Victor Osimhen, portato in ospedale al Niguarda di Milano per accertamenti dopo lo scontro di testa con il difensore nerazzurro Milan Skriniar. «Gli esami strumentali effettuati a Victor Osimhen al termine della gara Inter-Napoli hanno evidenziato fratture multiple scomposte dell’orbita e dello zigomo sinistro», si legge in un comunicato diffuso dalla società azzurra. «Il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico nei prossimi giorni e questa notte rimarrà in osservazione all’ospedale Niguarda di Milano».

Osimhen, infortunio durante Inter-Napoli

L'infortunio è avvenuto durante la sfida di San Siro contro l'Inter. Il centravanti nigeriano è andato a terra dopo uno scontro di testa con il difensore nerazzurro Milan Skriniar, venendo sostituito da Andrea Petagna ma uscendo sulle proprie gambe, tra gli applausi del pubblico.