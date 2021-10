Orsato a Cristante: «Vantaggio su rigore non si dà»

Domenica 17 Ottobre 2021, 23:34 - Ultimo aggiornamento: 18 Ottobre, 00:36

Juventus-Roma, svelato cosa ha detto l'arbitro Orsato al giocatore della Roma Cristante: «Il vantaggio su rigore non si dà». Ecco il retroscena sull'episodio clou di Juventus-Roma, destinato a far discutere. Dazn ha pescato l'audio di un colloquio tra l'arbitro Daniele Orsato e Bryan Cristante sulll'episodio incriminato del rigore per i giallorossi e del vantaggio non concesso che avrebbe portato al gol di Abraham. «Il portiere esce, rigore, fuorigioco, e se non fischio? Sui rigori non si dà vantaggio. E poi date la colpa a me perché ha sbagliato il rigore?», ha detto Orsato, a quanto ricostruisce l'emittente dal labiale.

APPROFONDIMENTI SERIE A Foto IL COMMENTO Juventus-Roma 1-0, segna Kean, poi Orsato cancella il gol ai... L'INFORTUNIO Zaniolo, trauma in iperflessione al ginocchio sinistro.... SERIE A Juventus-Roma, Mourinho: «Complimenti ai miei, non... SERIE A Juventus-Roma, le pagelle: Szczesny (7) si supera, Chiesa (5)...

Zaniolo, trauma in iperflessione al ginocchio sinistro. Approfondimenti in vista dell'impiego in Roma-Napoli

Juventus-Roma, Mourinho: «Complimenti ai miei, non commento le decisioni di Orsato»

Cosa dice il regolamento

«Il vantaggio non deve essere applicato in situazioni concernenti un grave fallo di gioco, una condotta violenta o un'infrazione che comporta una seconda ammonizione, a meno che non ci sia una chiara opportunità di segnare una rete». Così recita l'ultima edizione, aggiornata al 12 agosto 2021, del 'Regolamento del Gioco del Calcio', in merito alle situazioni che sono finite al centro della polemica per il penalty assegnato alla Roma nella partita con la Juventus.