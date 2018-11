Orgoglio Gioia Latte Dolce: Pireddu convocato nella rappresentativa di serie D

Il Sassari Calcio Latte Dolce è una società che fonda i suoi ideali su un progetto destinato alla crescita e allo sviluppo del suo vivaio che si conferma da sempre il fiore all'occhiello dei biancocelesti. Tanti i frutti germogliati negli anni sull'albero del Sassari Calcio Latte Dolce, metafora abusata ma calzante in riferimento ai tanti giocatori che da via Leoncavallo sono partiti per scalare le montagne del pallone isolano, e non solo, ed alle attività messe in campo dal club del presidente Roberto Fresu a sostegno del Settore Giovanile, da sempre eccellenza riconosciuta e oggi ancora più proiettato verso un domani positivo. Ultima soddisfazione, ma solo in odine di tempo, la convocazione in rappresentativa nazionale di serie D per Federico Pireddu, prodotto del vivaio biancoceleste che già due anni fa si era messo in luce al suo primo gol da “millennial”, è stato convocato dal commissario tecnico Tiziano De Parte per il raduno in programma a Roma il 28 e 29 novembre 2018.

