Roma, in porto l'opa dei Friedkin. Ora via al delisting

La Roma è in uscita dalla Borsa. Da quanto si apprende l’opa (raggiunto il 95% dell'offerta, i restanti azionisti saranno ora costretti per regolamento a cedere le loro quote a quello di maggioranza) lanciata dai Friedkin sulla Roma lo scorso giugno sarebbe andata in porto, proprio nellìultimo giorno utile. Il gruppo americano ha superato la soglia del 95% necessaria per il successo dell’offerta. I Friedkin hanno ora diritto di acquisto dei titoli residui, ovvero lo squeeze-out e potranno poi procedere al delisting del club da Piazza Affari, che dovrebbe avere termine entro la fine di agosto. Franco Sensi, nel 2000 ha portato la Roma in Borsa, i Friedkin l’hanno fatta uscire. Sono passati 22 anni.