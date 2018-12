Olympiacos-Milan, Castillejo malissimo, delusione Reina

Ultimo aggiornamento: 23:07

REINA 5Sbaglia tutto quello che c’è da sbagliare.CALABRIA 5.5Propositivo quando si fa vedere in attacco, ma che sofferenza in difesa.ABATE 6Terza gara da centrale. Promosso ancora una volta. Peccato per quel rigore concesso da Bastien.ZAPATA 6Fa tutto lui. Sfortunato sull’autorete, ma rimette tutto in ordine con il gol qualificazione.RODRIGUEZ 5L’Olympiacos sfonda dalle sue parti.CASTILLEJO 4.5Si fa sorprendere sull’angolo da dove arriva il vantaggio dell’Olympiacos.KESSIE 4.5Sempre in ritardo. Forse dovrebbe riposare un po’, ma il Milan ha gli uomini in contati.BAKAYOKO 5Rude negli interventi, si becca il giallo al terzo fallo commesso.CALHANOGLU 5Fuori dalle manovre offensive del Milan, ma suo l’angolo del gol di Zapata.HIGUAIN 5Si sbatte, ma continua il suo digiuno sottorete.CUTRONE 6Gioca a sinistra nel tridente. Bello il passaggio filtrante per Higuain nel primo tempo.GATTUSO 4Saluta l’Europa League. Bruttissimo colpo.