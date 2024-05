Olympiacos-Fiorentina, tensione in tribuna vicino le famiglie dei calciatori viola: cosa è successo

La finale di Conference League tra Fiorentina e Olympiacos non ha entusiasmato tutti gli spettatori, ma ad alzare la temperatura ci hanno pensato i supporter grechi. Al termine del primo tempo, i tifosi biancorossi hanno invaso la sezione dello stadio dedicata ai fiorentini entrando in contatto. La polizia è entrata in azione formando un cordone che dividesse i due gruppi riportando l'ordine. Grande timore in campo e soprattutto tra i giocatori della Viola che sono subito corsi sotto gli spalti insieme ai membri della panchina per cercare di aiutare a placare gli animi.

Cosa è successo

Dopo il duplice fischio dell'arbitro, un gruppo di tifosi dell'OIympiacos si era avvicinato ai tifosi della Fiorentina scatenando delle scintille. La polizia è intervenuta per riportare la calma soprattutto perché in quella zona delle tribune sono posizionate le famiglie dei calciatori della Viola. Per questo motivo, alcuni calciatori come Dodò sono addirittura saliti sulle tribune per prendere in mano la situazione.