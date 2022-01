Sabato 15 Gennaio 2022, 00:48

Se, come dichiara, «Amo le sfide», Roma è il posto giusto per lui. Sergio Oliveira si presenta. Tono sobrio ma fermo: «Questa è una rosa che ha tanti calciatori importanti. Io sono uno in più, arrivato per aiutare la squadra a crescere». E poi due-tre indicazioni che lasciano intendere come non difetti di personalità. In primis: «Non ho paura di arrivare in prestito. Sono qui per dimostrare il mio valore e poter restare a lungo. Il modo migliore è vincendo le partite». Il secondo input è sul ruolo in campo: «La mia posizione preferita è in un centrocampo a tre come numero 8 mentre in una mediana a due agisco un po’ più arretrato. Rigori? Li ho sempre calciati». Terzo ma non ultimo l’obiettivo che si prefigge: «Grazie alla Roma voglio tornare in Nazionale. Il ct lo sa».

Probabilmente ne è consapevole anche Mou che non esiterà a lanciarlo dal primo minuto contro il Cagliari. Roma che, complice l’emergenza in difesa (out Smalling, Karsdorp, Ibanez e Cristante), confermerà la difesa a 4 ma con uno schieramento inedito. Non 4-2-3-1 ma 4-3-3. L’escluso a sorpresa sarebbe Veretout con una mediana molto propositiva composta da Mkhitaryan, Sergio Oliveira e Pellegrini. In avanti, Abraham centrale con ai lati Zaniolo e Felix. Una formazione senza mediani. Nemmeno adattati. Un ruolo che Pinto cerca. La possibilità è subordinata alla partenza di Diawara (per ora c’è stato soltanto un sondaggio del Valencia). Il sogno rimane Kamara (Marsiglia) che tuttavia rischia di rimanere tale a meno che a Trigoria non monetizzino l’uscita del guineano. Ndombele, senza contare il passato burrascoso con Mou al Tottenham, ha costi molto elevati. Per non parlare di Bruno Guimaraes (Lione) e del connazionale David Luiz (Aston Villa) che, magari, diventeranno obiettivi in estate, insieme a Xhaka. Proposto nelle settimane scorse Aebischer (Young Boys): risposta molto tiepida a tal punto che il mediano è ad un passo dal Cagliari. Uscite: Olsen verso l’Aston Villa.