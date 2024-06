L'Olimpus Roma Under 19 campione d'Italia. Vittoria per 5-3 sul Lecco

Stagione da incornicare per l'Olimpus Roma Under 19. Dopo la Coppa Italia, il quintetto allenato da Fabrizio Reali si è laureato campione d'Italia al PalaCattani di Faenza vincendo per 5-3 in rimonta sul Lecco. Si tratta di una storica doppia vittoria per la Capitale e per il calcio a 5.

Olimpus Roma campione d'Italia U19

Marcatori dei blues; i primi tre gol sono stati firmati da Borolo e gli altri due da Ceccarelli e dal capitano Seferi. «È stata una soddisfazione enorme - ha detto il presidente Andrea Verde - vedere questi ragazzi vincere sia la Coppa Italia e sia il Campionato. E' il giusto premio per il lavoro che hanno svolto in questi mesi. Gli obbiettivi della società sono stati raggiunti».