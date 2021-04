28 Aprile 2021

di Emiliano Bernardini

(Lettura 3 minuti)







Un mese e mezzo al calcio d’inizio di Euro 2020. Per l’esattezza il countdown segna meno 44 giorni. «Gli Europei a Roma», con il ritorno del pubblico allo stadio, «sono il segno dell’Italia che riapre e che lo fa in sicurezza» ha rimarcato il direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, che ieri ha incontrato il presidente della Figc, Gabriele Gravina. Nell’occasione sono state definite proposte e modalità operative per l’organizzazione in totale sicurezza delle tre gare del girone più il quarto di finale. Allo stadio potrà accedere chi avrà ricevuto le due dosi del vaccino o chi presenterà un tampone negativo nelle 24-48 ore precedenti alla partita. E in questa ottica lo Spallanzani sarà l’ospedale di riferimento. Da capire, invece, come si procederà con i tifosi che verranno dall’estero. «Tutta l’Europa ci guarderà, dobbiamo dare dimostrazione di efficienza del sistema, ma anche di grande responsabilità dei cittadini» ha rimarcato Vaia.

L’OLIMPICO TUTTO AZZURRO

L’Olimpico è pronto ad ospitare i 16 mila tifosi che avranno la fortuna di poter assistere alle gare dell’Italia (si procederà tramite sorteggio). I nuovi lavori di ammodernamento lo hanno trasformato nell’impianto più smart d’Italia. Il primo a “prova di covid”. Cinque gli ingressi con cui dividere il pubblico. Al momento via libera al 25% (16 mila) ma Sport e Salute è pronta anche ad un eventuale aumento (fino a oltre 20 mila). Circa 5 mila persone entreranno dal valico della Nord, stessi numeri per l’ingresso situato nella zona dell’obelisco (ne ha anche uno riservato agli invalidi) e per quello di via delle Olimpiadi. E circa due mila da via dei gladiatori. Il pubblico sarà canalizzato in file da 250 persone monitorate attraverso dei termoscanner che sono in grado di rilevare la temperatura e il distanziamento sociale. In totale saranno 48 posizionate in dei tunnel retrattili. I biglietti saranno controllati prima in appositi varchi di pre-filtraggio. Uefa e Figc hanno anche detto si all’istallazione di 4 camere di bio-contenimento che serviranno in caso di temperatura sopra i 37,5 gradi. Spazio anche al colpo d’occhio: l’Olimpico si veste d’azzurro. Sarà la casa dell’Italia per le tre gare del girone. Non solo i seggiolini ma anche la pista d’atletica verrà coperta dello stesso colore. In questo modo le speciali telecamere che riprendono dall’alto e che saranno montate nei prossimi giorni daranno proprio l’idea di una macchia azzurra. Sarà rinnovato anche il concetto di catering: sarà possibile scaricare un’App che consente il delivery al posto. Rinnovati anche i palchetti in tribuna autorità, le ospitality e i posti disabili in tribuna Tevere. Migliorato il sistema audio e video. Ristrutturata anche la sala stampa con un grande schermo a led. Infine ci sarà anche un negozio ufficiale di Euro 2020. Tutta la zona del foto italico verrà chiusa dal 4 maggio, dal 28 via al dressing dell’impianto con tutti i loghi ufficiali. Si va verso il sì anche per il pubblico agli Internazionali di Tennis.

Sì ALLE ROSE A 26

Intanto la Uefa ha dato il via libera per l’allargamento delle rose in vista degli Europei 2020. Le Nazionali potranno convocare 26 giocatori, tre in più dei 23 attuali, in vista della rassegna continentale che scatterà l’11 giugno con la gara d’esordio dell’Olimpico tra Italia e Turchia. Una buona notizia anche per il ct azzurro Roberto Mancini, che si era detto favorevole a un allargamento della rosa per poter far fronte a eventuali forfait legati al Covid.