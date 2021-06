Olanda-Ucraina 3-2. Gli Orange resistono alla rimonta: la decide un gol di Dumfries

Partita da montagne russe quella tra Olanda e Ucraina nella seconda partita del Girone C ad Euro 2020. Gli Orange, dopo un primo tempo dominato senza però riuscire a trovare il vantaggio, sfondano la retroguardia ucraina nel secondo tempo per due volte, prima con Wijnaldum e poi con Weghorst. La partita sembra ipotecata, ma un ruggito orgoglioso degli ucraini li porta prima ad accorciare le distanze con Yarmolenko e poi addirittura ad agganciare il pareggio con Yaremchuk. Ma non basta: il gol vittoria per gli Orange lo segna Dumfries, che gela all'88' i suoi avversari. L'Olanda aggancia al primo posto nel girone l'Austria, che nel pomeriggio aveva battuto per 3 a 1 la Macedonia del Nord.

