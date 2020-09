Olanda-Italia, dalle 20.45 La Diretta, le probabili formazioni: Immobile al centro dell'attacco

Ultimo aggiornamento: 15:14

Dopo l’1-1 contro la Bosnia, l'Italia torna in campo per la seconda gara di Nations League: alle 20.45, ad Amsterdam, la Nazionale affronterà l’Olanda orfana di Ronald Koeman, finito al Barcellona, e ora affidata a Lodeweges, che arriva dalla vittoria per 1-0, firmata Bergwijn, contro la Polonia.(4-3-3) Cillessen; Hateboer, Veltman, Van Dijk, Aké; De Roon, Wijnaldum, F. De Jong; Bergwijn, Depay, Promes.(4-3-3) Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Locatelli, Jorginho, Barella; Zaniolo, Immobile, Kean.