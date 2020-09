Vince l'Olanda sulla Polonia, alla Norvegia non basta Haaland contro l'Austria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel raggruppamento dell'Italia parte bene l'avventura in Nations League dell'Olanda. La squadra del ct ad interim Lodeweges (dopo l'addio di Koeman approdato al Barcellona) batte 1-0 la Polonia. Gol decisivo di Bergwijn del Tottenham su assist di Hateboer. Nella Polonia in campo nel secondo tempo Milik, mentre Zielinski e Glik sono partiti dall'inizio. Una buona gara per gli orange, che dietro hanno rischiato poco e hanno colpito nel momento migliore della squadra polacca. Tre punti e primato nel girone.LEAGUE BColpo dell'Austria di Foda in Norvegia (1-2). Vantaggio ospite nel primo tempo grazie a Gregoritsch. Raddoppio col rigore di Sabitzer. Per la Norvegia solito gol di Haaland, che inizia la sua stagione come ha chiuso la precedente: segnando. Nello stesso girone 1-1 tra Romania e Irlanda del Nord. In gol Puscas e Whyte nel finale, nonostante l'inferiorità numerica alla fine del primo tempo per via dell'espulsione di Magennis. Non va oltre l'1-1 la Scozia in casa contro Israele. Al vantaggio della squadra di Clarke grazie al tiro dagli 11 metri di Christie, risponde al 73' Zahavi.LEAGUE CColpo dell'Albania di Reja in Bielorussia (0-2). Buona prova per la squadra del tecnico friulano che passa nel primo tempo col gol di Cikalleshi su assist del napoletano Hysaj, e raddoppia nella ripresa con la zampata di Bare. Nell'altra partita vittoria del Kazakistan in Lituania (0-2). Reti di Zaynutdinov e Kuat.