Pacchetto Sky Calcio, oltre 800 partite a stagione a cinque euro al mese

Venerdì 25 Giugno 2021, 12:27

Dalla prossima stagione saranno oltre 800 le partite a stagione del pacchetto Sky Calcio. Si tratta delle gare dei campionati italiani (le tre gare in coesclusiva della Serie A e tutta la Serie B) e i migliori match di Premier, Ligue1 e Bundesliga. Il prezzo? Dal 1° ottobre il suo costo sarà di cinque euro al mese (risparmio di poco più di 10 euro). Invece, per tutti gli abbonati a Sky Calcio il costo di questo pacchetto è azzerato dal 1° luglio al 30 settembre 2021.

APPROFONDIMENTI LA GUIDA Dazn e Timvision, come vedere le partite in streaming del... ECONOMIA Diritti TV, Sky all'attacco: "Lede la... STAR TV Dieta di Diletta Leotta, come fa a essere così in forma?...

I canali del grande calcio

Dove si vedranno le tre partite (su 10) della A? Sarà il canale Sky Sport Calcio a trasmetterle negli slot di sabato alle 20.45, domenica alle 12.30 e lunedì alle 20.45. Sullo stesso canale saranno trasmesse anche le 380 partite della Serie B, oltre a playoff e playout. Inoltre, i clienti Sky Calcio via satellite e via internet troveranno su Sky Sport Football una selezione di oltre 300 match dei campionati esteri: Premier, Bundesliga e Ligue1. Oltre che le partite, in esclusiva di Champions, Europa League e Conference League.

Gli altri programmi

Non solo. Con soli 20 euro al mese gli abbonati con il profilo Sky Smart potranno vedere tutti i contenuti del pacchetto Sky Calcio e del pacchetto Sky TV, con i grandi show di Sky Uno, tra cui X Factor e MasterChef, le serie Sky Original in onda su Sky Atlantic e sui nuovi canali Sky Serie e Sky Investigation, e i documentari di Sky Documentaries e Sky Nature. Tutti i clienti con il pacchetto Sky Calcio alla data del 1° luglio 2021 potranno rimuovere Sky Calcio, senza né costi né spese, fino al 31 dicembre 2021. Entro metà luglio questi abbonati riceveranno una comunicazione con tutte le informazioni relative alle modalità e i tempi per poter recedere gratuitamente dall’abbonamento Sky inclusivo di Sky Calcio.

Paolo Armando, la «tigre» di Masterchef