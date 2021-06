Lazio, Psg su Correa: pronti 25 milioni più Rafinha

Sabato 26 Giugno 2021, 19:20 - Ultimo aggiornamento: 19:21



Il Psg va veloce su Correa. L'offerta, ancora da ufficializzare, è soldi, circa 25 milioni di euro più bonus, incluso il cartellino di un giocatore che in Francia sono sicuri si tratti di Rafinha, brasiliano, classe '93, con passaporto spagnolo. La Lazio tratta e riflette. In realtà Lotito, come è abituato a fare quando cede giocatori importanti, vorrebbe solo contanti e non contropartite tecniche. C'è da dire che l'ex giocatore di Barcellona e Inter, anni fa è stato vicino a vestire il biancoceleste, piaceva molto a Tare, tanto che venne trovato l'accordo con il Barcellona, ma in extremis Luis Enrique, all'epoca allenatore dei catalani, lo tolse dal mercato in extremis. L'operazione avrebbe una valutazione di circa 35 milioni di euro, anche se la Lazio parte da una valutazione di 50 milioni. Negli ultimi due giorni il direttore sportivo laziale è stato a Milano, dove, tra i tanti incontri, ne avrebbe avuto uno con Lucci e il suo entourage, proprio per parlare di questa possibilità legata al club francese. Rafinha è un centrocampista che, per caratteristiche, potrebbe anche piacere a Sarri, anche se la Lazio sta stringendo per Toma Basic del Bordeaux e cerca di arrivare a Brandt del Borussia. Ci può essere la possibilità che la Lazio riveda le proprie idee e provi a ragionare sulla possibilità di inserire Draxler, visto che l'anno scorso i due club hanno tentato di intavolare una trattativa per il tedesco sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

L'OPERAZIONE

C'è parecchio da ragionare, anche perché se si tratta di Rafinha e alla fine verrà accettata come contropartita, il Psg dovrà mettersi d'accordo sulla cifra da dare al cartellino del giocatore, visto che l'anno scorso i francesi l'hanno prelevato dal Barcellona quasi a zero, ma con il 35% sulla futura rivendita. La Lazio, dal canta suo, insiste e vorrebbe che il club transalpino per cedere Corea mettesse sulla bilancia più soldi, arrivando ad oltre 30-35 milioni di euro. La pista è calda e la sensazione è che si possa sbloccare da un momento all'altro. Il mercato della Lazio ne ha bisogno per chiudere le diverse operazione che ha messo in piedi negli ultimi dieci giorni. Non solo Brandt e Basic o Orsolini del Bologna, in ballo ci possono essere giocatori che fino ad ora sono stati tenuti ben nascosti.