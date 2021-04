L'Uefa dice sì al boicottaggio social. Ceferin «Abusi inaccettabili, la cultura dell'odio è pericolosa»

La UEFA si schiera contro gli abusi online, e a farsi portavoce dell'iniziativa è il numero uno dell'organizzazione Aleksander Ceferin, che sicuramente sta vivendo da tutti i punti di vista le settimane più dure del suo mandato. A fare rumore questa volta è la polemica contro chi utilizza i social network e gli strumenti digitali per diffondere la cultura dell'odio contro i calciatori e tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nel gioco del calcio.

La protesta prenderà la forma di un silenzio social che durerà da venerdì 30 aprile (ore 15:00) al 3 maggio (ore 23:59), e la UEFA si unirà ai già molti stakeholder schierati del calcio britannico, come la Federcalcio inglese e la Premier League.

UEFA will join a coalition of English footballing stakeholders by staying silent across its social media platforms this weekend.

The aim of the boycott is to show solidarity in the fight against online abuse. It will run from 16:00 CEST on Friday to 23:59 CEST on Monday.

— UEFA (@UEFA) April 29, 2021