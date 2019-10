Nuovo San Siro, dal Comune primo sì con 16 condizioni e l'impegno di non demolire il vecchio stadio

Via libera dal consiglio comunale di Milano alla trattativa con Milan e Inter per il nuovo stadio di calcio. Con 27 sì 11 no e diversi astenuti l'aula ha licenziato un ordine del giorno che permette alla giunta del sindaco Giuseppe Sala di intavolare la trattativa con i dirigenti delle due società. Un via libera, quello al nuovo stadio, che però è sottoposto ad alcune condizioni, come la riduzione delle volumetrie e l'impegno a non demolire vecchio stadio. Ultimo aggiornamento: 21:03





