Al Presidente del Trastevere Pier Luigi Betturri non è piaciuto il comportamento della Latte Dolce Sassari. La società sarda ha giocato a nascondino, ma è stata tanata. Aveva chiesto il posticipo della gara di domenica scorsa perché sarebbe arrivata a Roma in mattinata, invece si è scoperto che ha soggiornato nell'hinterland della capitale già da sabato sera.«Mi pesa e farei volentieri a meno di scrivere questa nota ma credo sia doverosa questa puntualizzazione. Per la disputa della gara di ieri Trastevere - Sassari calcio Latte Dolce, fissata da calendario alle ore 15, i dirigenti della squadra gallurese, in settimana, ci hanno richiesto di posticipare l’inizio della partita stessa alle ore 16.30, asserendo difficoltà nel prenotare il volo aereo per il sabato ed, allo stesso tempo, di risparmiare viaggiando nella sola giornata della domenica. La nostra società, sebbene penalizzata dall’orario proposto, per via della contemporaneità con Genoa-Roma, evento che avrebbe allontanato molti spettatori dal Trastevere Stadium, generosamente e soprattutto sportivamente ha acconsentito di giocare alle 16.30 salvo sapere poi che il Sassari Latte Dolce ha soggiornato fin dal sabato nel miglior albergo della mondana Fregene, precisamente a La Conchiglia. Mi sarei aspettato oggi una precisazione o giustificazione da parte dei dirigenti sardi ma non è avvenuto nulla di tutto ciò. Stessa identica richiesta il 17 febbraio scorso da parte di una piagnucolante Torres Sassari costretta, a suo dire, a far alzare i propri calciatori alle 4 del mattino del giorno stesso della partita facendo ritorno in Sardegna sempre nella medesima giornata. Scoprimmo anche in quella circostanza che dal sabato antecedente la gara soggiornarono nell’elegantissimo Mancini Park Hotel. Neanche in quel caso uno straccio di scusa e ci riuscirono a sfilare anche i 3 punti a noi poveri, sciocchi e creduloni trasteverini...»